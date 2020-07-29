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Главная Новости Общество происшествия На трассе Киев-Харьков в автомобиле расстреляли мужчину
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На трассе Киев-Харьков в автомобиле расстреляли мужчину

СМИ сообщают, что под Пирятином расстреляли известную в преступных кругах личность

сегодня, 18:56
Автор:

Татьяна Веремеева
На трассе Киев-Харьков в автомобиле расстреляли мужчину

Недалеко от города Пирятин в Полтавской области расстреляли мужчину, который во время убийства находился в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

В полиции Полтавской области рассказали, что по предварительным данным, погиб житель Донецкой области Александр Мазур, 1985 года рождения. Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины на трассе Киев-Харьков.

СМИ пишут, что убитый был известной личностью в преступном мире.

Как ранее сообщали "Комментарии", под Киевом расстреляли 44-летнего предпринимателя - вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Он вместе с сыном направлялись на дачу в Бориспольский район, но у железнодорожного переезда из кустов выбежал киллер и открыл огонь. Будучи тяжело раненным, Плекан пытался увезти сына: свернул в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. Однако киллер догнал его и убил.

В полиции говорят, что киллер открыл прицельный огонь из пистолета по Тoyota Сamry, в которой находились 44-летний бизнесмен и его 7-летний сын. В результате нападения мужчина погиб, мальчика же киллер не тронул. На место происшествия отправили следователей и кинологов и сейчас устанавливают тех, кто может быть причастен к преступлению. Следователи уже открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.


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