На трассе Киев-Харьков в автомобиле расстреляли мужчину

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Татьяна Веремеева
Недалеко от города Пирятин в Полтавской области расстреляли мужчину,
который во время убийства находился в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал
PavlovskyNews.
В полиции Полтавской области рассказали, что по предварительным данным,
погиб житель Донецкой области Александр Мазур, 1985 года рождения. Сообщается,
что полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины на трассе Киев-Харьков.
СМИ пишут, что убитый был известной личностью в преступном мире.
Как ранее сообщали "Комментарии", под Киевом расстреляли 44-летнего
предпринимателя - вице-президента боксерского клуба Игоря
Плекана. Он вместе с сыном направлялись
на дачу в Бориспольский район, но у железнодорожного переезда из кустов выбежал
киллер и открыл огонь. Будучи тяжело раненным, Плекан пытался увезти сына:
свернул в поле, проехал около 300 метров и позвонил жене. Однако киллер догнал
его и убил.
В
полиции говорят, что киллер открыл прицельный огонь из пистолета по Тoyota
Сamry, в которой находились 44-летний бизнесмен и его 7-летний сын. В
результате нападения мужчина погиб, мальчика же киллер не тронул. На место
происшествия отправили следователей и кинологов и сейчас устанавливают тех, кто
может быть причастен к преступлению. Следователи уже открыли уголовное
производство по факту умышленного убийства.
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