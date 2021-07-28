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Главная Новости Общество происшествия На Тернопольщине гигантский град размером с пельмени засыпал несколько сел (ФОТО)
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На Тернопольщине гигантский град размером с пельмени засыпал несколько сел (ФОТО)

Град засыпал несколько населенных пунктов под Тернополем

сегодня, 17:43
Автор:

Лиля Воробьева

Непогода не только за рубежом наделала беды, но и в Украине. В частности, от огромного града, дождя с сильными порывами ветра, пострадали несколько сел на Тернопольщине. В Западном регионе он выпал, в среду, 28 июля. Об этом сообщают местные жители, которые массово публикуют в социальных сетях видео и фото после погодной стихии.

На Тернопольщине гигантский град размером с пельмени засыпал несколько сел (ФОТО)

Стихия наделала беды на Тернопольщине (фото из открытых источников)

На фото видно действительно огромные куски льда, напоминающие по форме украинские пельмени, а, иногда, перепелиные яйца.

На Тернопольщине гигантский град размером с пельмени засыпал несколько сел (ФОТО) - фото 2

Местные жители с тернопольского городка Лановцы рассказали, что град буквально засыпал их территориальную общину. Огромные куски льда, падая с неба, выбили овощи, фрукты на деревьях и цветы на клумбах.

Депутат Лановецкого городского совета Давид Андрощук опубликовал кадры с градом и дождем в своем районе. Мужчина в заметке выразил надежду, что стихия не повредит людям автомобили, а в Украину не придут американские смерчи.

Кроме этого, жители Лановцив, Оришковцив и Волыци показали в сети,что стихия наделала в их общинах. Люди называли фотографии "ледяными пельменями".

На Тернопольщине гигантский град размером с пельмени засыпал несколько сел (ФОТО) - фото 3

Известно, что сегодня по прогнозам синоптиков в западных, северных, а еще Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются грозы, а в некоторых районах даже град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Спасатели отнесли эту стихию к I-го желтому уровню опасности.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что  Италию накрыл сильный ливень: стихия разрушает города. Италийская провинция Комо, которая  находится в северной части области Ломбардия, сильно пострадала от стихии. Сообщается, что улицы города и дома местных жителей оказались затоплены водой.



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Источник: https://www.facebook.com/100000348893440/videos/1197109107423250/
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