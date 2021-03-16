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Главная Новости Общество происшествия На Сумщине российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины (ВИДЕО)
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На Сумщине российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины (ВИДЕО)

Техника передвигалась довольно низко, что позволило заснять полет

сегодня, 17:45
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня, 16 марта, один из российских вертолетов "Ми-8" пересек воздушную границу Украины в Сумской области. Видеоролик, подтверждающий этот инцидент, разместил в личном Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

На Сумщине российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины (ВИДЕО)

Российский "Ми-8" нарушил украинскую границу. Фото: Википедия

Происшествие случилось около 14 часов дня в пгт Краснополье. За населенный пункт несут ответственность работники Сумского отряда Госпогранслужбы.

Высота полета была довольно небольшой — около 100 метров. Это помогло очевидцам снять передвижения вертолета на видео. По сообщению Цаплиенко, авиационная техника держала "курс 90", развернулась на глубине 50 метров над территорией Украины.

Первые комментаторы уже спрашивают под видео, что означает такой "прилет" — проверку, провокацию или вообще что-то другое. Некоторые шутит, мол "москалики заблудились". Немало среди пользователей и тех, кто признается, что на месте пограничников применил бы оружие, чтобы сбить российский вертолет.

Официальных комментариев от Госпогранслужбы или представителей украинского правительства пока не последовало.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о заявлении российского политика Владимира Жириновского, который прогнозировал начало полноценной войны в Донбассе на 15 марта. После того, как и его слова, и информация других местных политиков не подтвердилась, журналисты обратились за разъяснениями к экспертам.

На портале можно подробно прочитать об оценке подобных действий России аналитиком украинского национального института стратегических исследования Николаем Белесковим. В частности, специалист считает, что это очередной виток традиционной русской тактики для давления на Украину. Вероятность начала полномасштабного вторжения России на украинские территории эксперт считает равной менее 50%. К таким запугиваниям политики российского правительства прибегают, дабы понять, как отреагирует не только наша власть, но и представители Запада. Больше всего это касается новоизбранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.


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Источник: https://t.me/Tsaplienko/598
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Обусуждения

читаем

сегодня, 17:55

как минимум ! с калаша по цели попугать.

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