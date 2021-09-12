На Сумщине автомобиль с детьми врезался в грузовик: пострадали три ребенка (ФОТО)

На Сумщине, в населенном пункте Николаевка, в результате ДТП не разминулись на одной дорожной полосе авто и большой грузовик. От столкновения двух автомобилей получили тяжелые травмы трое маленьких детей, которые были пассажирами легкового автомобиля. Один из маленьких пассажиров сейчас находится в реанимации местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумщины.

На Сумщине в ДТП пострадали трое детей (фото su.npu.gov.ua)

Столкновение произошло на трассе "Батурин — Конотоп — Сумы" 11 сентября уже в вечернее время.

По сообщению пресс-службы, быстрая "Лада" выскочила на встречную полосу, даже не освещая себе дорогу, хотя было уже темно. Именно по этой причине и не избежала неприятной встречи с грузовиком. Обе машины получили повреждения. Трех маленьких пассажиров, младшему из них было всего 4 года, которые ехали в "Ладе", с различными травмами отвезли в областное медицинское объединение. Помощи медиков требуют и взрослые участники ДТП.

По словам полицейских Сумщины, "следственные работники теперь расследуют уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины ".

Виновник ДТП, по свидетельству правоохранителей, нарушил правила безопасности, что привело к смерти кого-то из ее участников или тяжелых повреждений, может иметь наказание — до 8 лет заключения.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Сумской области произошла утечка нефти. В Сумской области обнаружили разгерметизации нефтесборного коллектора, к которому перекачивают нефть с Бугруватовского месторождения, принадлежащего нефтегазодобывающего управления "Ахтырканефтегаз".

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