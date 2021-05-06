На столичном рынке продавали данные миллионов украинцев - детали

Правоохранительные органы разоблачили двух братьев, которые незаконно получали и сбывали персональные данные 32 млн граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве два брата продавали конфиденциальную информацию украинцев. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как отмечается в сообщении, двое мужчин договорились с работниками банковских учреждений и государственных органов и получили информацию более чем о 32 млн украинцах из разных баз данных для последующего сбыта заинтересованным лицам.

Информацию продавали под видом компьютерных игр на одном из столичных рынков.

Полиция провела обыски по месту работы и проживания братьев. Правоохранители изъяли ноутбуки, пять жестких дисков, 10 флэш-накопителей, восемь карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков.

Братьям сообщили о подозрении по факту сбыта конфиденциальной информации из баз данных (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 УК). Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту дела.

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