На стадионе во время футбольного матча произошла давка: есть погибшие

По меньшей мере, восемь человек погибли и 38 получили ранения, когда болельщики штурмовали футбольный стадион, где проходил матч Кубка африканских наций в столице Камеруна, в понедельник, 24 января. Об этом сообщает Reuters.

Болельщики Камеруна на стадионе - Reuters

Изображения, опубликованные в социальных сетях, которые Reuters не смог сразу подтвердить, показывают, как паникует толпа, пытающаяся протиснуться сквозь узкие входные ворота на новом стадионе Олембе в Яунде, где проходил матч 1/8 финала между Камеруном и Коморскими островами.

На одном из видео видно, как десятки болельщиков перебираются через забор стадиона, когда мимо проходил полицейский.

Работа над стадионом Олембе на 60 000 мест продолжалась вплоть до начала высшего футбольного турнира Африки, что побудило Конфедерацию африканского футбола (CAF), руководящий орган континента, провести экстренное совещание, чтобы обсудить полную отмену соревнований.

"Сейчас CAF расследует ситуацию и пытается узнать больше о случившемся. Мы постоянно общаемся с правительством Камеруна и местным организационным комитетом", — говорится в заявлении.

В понедельник на матч пришла учительница средней школы Ванесса Чоуанзи. Она едва смогла произнести слова, когда рассказала о своем опыте по телефону Reuters.

Чоуанзи попыталась войти на стадион вместе с подругой, но сказала, что охранники были слишком перегружены массой людей, чтобы проверить билеты.

Когда фанаты устремились к входу, Чоуанзи и ее подруга были свергнуты на землю. По ее словам, случайный прохожий помог Чоуанге скрыться, но ее подругу затоптали до смерти.

"Она не могла выдержать вес всех этих людей", — сказала Чоуанзи сквозь слезы.

Правительство не предоставило никакой информации о причине давки и о том, пустили ли болельщиков на стадион без билетов. Почему матч продолжился после крушения, непонятно.

После низкой явки в играх первого тура на совершенно новых стадионах власти Камеруна открыли ворота стадиона, организовали массовый транспорт и раздали бесплатные билеты, чтобы привлечь болельщиков.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Карибах погибли несколько туристов во время перестрелки.

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