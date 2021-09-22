На советника президента Сергея Шефира совершили покушение: о чем говорит происходящее

Вблизи села Лесники, под Киевом, неизвестные совершили покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. О чем говорит происходящее? Кому это выгодно? Как могут события развиваться далее? На эти вопросы эксперты ответили изданию "Комментарии-Украина"

Сергей Шефир - фото из открытых источников





Политолог Виктор Таран акцентирует, что пока мало информации, чтобы делать однозначные выводы. Но, с его точки зрения, существует пять базовых сценариев, которые должны рассматривать следствие и общество.





1. Реальное покушение, потому что Шефир многим в последнее время перешел дорогу. В частности, были скандалы с главой Офиса президента Андреем Ермаком.





2. Проистекает из первого. Идет межвидовая борьба между "слугами народа". И Шефира хотели не убить, а лишь запугать. Мол, отойди от Зеленского, пока не поздно. Такое себе – последнее предупреждение.





3. Сигнал не Шефиру, а Зеленскому. Вокруг тебя есть враги, которые хотят убить. Посмотрите, как Зеленский опасается за свою жизнь. На свежих фото из Нью-Йорка вокруг него – минимум шесть охранников. То есть, он реально переживает за свою безопасность. Действительно запуган, возможно, своим же окружением.





4. Отвлечение внимания от "вагнергейта". После очередного скандала на Временной следственной комиссии Верховной Рады, мы понимаем, что расследование подошло очень близко к неприятной для ОП и Зеленского правды. Возможно, одну новость пытаются перебить другим "горячим" событием. Такая себе политтехнология.





5. Попытка закрутить гайки в Украине по российскому сценарию. Путин, чтобы укрепиться во власти, устроил подрывы жилых домов. Обвинил "террористов". Потом была Чечня-2, усиление силовиков, наступление на гражданские права. Тут может быть нечто похожее. Обстрелять, "назначить" врагов. Возможно, это будут АТОшники, ветераны, в том числе протестовавшие против сдачи украинских интересов в переговорах по Донбассу.





"Версии могут миксоваться, быть взаимодополнены, перетекать одну в другую, – подчеркивает Виктор Таран. – Важно, чтобы следствие проходило максимально открыто, прозрачно. И было доверие в обществе. Чтобы избежать ошибок, которые были вокруг расследования убийства журналиста Шеремета. Когда обвинены были люди, степень вины которых вызывает всё больше вопросов".





Политический эксперт Денис Гороховский уверен, что уже по первым официальным версиям можно будет судить о том, узнаем ли мы, кто выступал заказчиком нападения или нет.





По его мнению, если нам традиционно начнут рассказывать про российский след и важность Шефира как государственника, который угрожал Кремлю, то с вероятностью 99% можно говорить о том, что это внутренний конфликт, который не желают выносить из "избы".





"В то же время, будет показательно, если правоохранители начнут расследовать бизнес-деятельность Шефира и его конфликты в этой плоскости", – считает Денис Гороховский.





Напомним, США опубликовали переписку друга Джулиани с Аваковым, Бакановым и Шефиром. По данным Комитета, часть документов Парнас предоставил добровольно.









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