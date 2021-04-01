На Сицилии заблокировали воздушное пространство из-за извержения вулкана Этна

Вулкан Этна в Италии в очередной раз активизировался и из-за этого воздушное пространство на Сицилии было заблокировано. Облако от извержения достигло высоты в девять километров. Об этом сообщает Palermo.repubblica.it со ссылкой на управляющую компанию Sac.

"Из-за активного извержения Этны сейчас воздушное пространство заблокировано для движения. Таким образом, ни один самолет, значит, не сможет осуществить посадку или взлет", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что международный аэропорт Катании продолжает функционировать, но рейсы пока приостановлены.

Напомним, что Этна — действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании, и является самым высоким действующим вулканом в Европе. По данным Национального музея естественной истории, на 2018 год высота Этны составляла 3295 метров над уровнем моря.

Как ранее сообщали "Комментарии", самый активный вулкан Европы, гора Этна, извергался семь раз за последние две недели, причем некоторые извержения поднимали облака черного пепла над близлежащими районами. В последний раз вулкан извергся 16 февраля, после этого были зафиксированы небольшие всплески активности. Недавнее извержение вулкана, расположенного в Италии, выбросило пепел над сицилийским городом Дзафферана-Этнеа. Город оказался покрытым пеплом, что добавило работы местным жителям. На обочинах дорог можно видеть груды пепла – в городе не хватает мешков, чтобы избавиться от него. В то же время местные жители надеются, что власти как можно скорее уберут эти груды, так как они создают опасность на дорогах.