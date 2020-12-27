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На севере Пакистана рухнул военный вертолет

Вертолет выполнял спасательную операцию

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу ночью, 26 декабря, разбился вертолет пакистанской армии, на борту которого были четыре человека: два пилота и два солдата.

На севере Пакистана рухнул военный вертолет

в Пакистане разбился военный вертолет / фото: AFP

Известно, что военный вертолет выполнял спасательную операцию. В регионе Гилгит-Балтистан вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб, попав под снежную лавину. По данным Министерства обороны страны, крушение произошло по техническим причинам. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Губернатор Гилгит-Балтистана Раджа Джалал Хуссейн Макпун и главный министр Халид Хуршид почтили память офицеров и солдат пакистанской армии, которые погибли в результате крушения вертолета и выразили их родным свои искренние соболезнования.

К сожалению, в последнее время в мире случилось много таких аварий. 9 декабря на территории Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в результате происшествия погиб пилот. И в этот же день, в сети появились сообщения о крушении другого вертолета, только над французскими Альпами.  В результате катастрофы погибли пять из шести человек, находившихся на борту.

Напомним, в ноябре 2020 года в Египте, в окрестностях Шарм-эш-Шейха, по техническим причинам разбился вертолет международной миссии. Погибло шесть американцев, один француз и один гражданин Чехии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале ноября 2020 года около Томилино Люберецкого округа Московской области произошла авиакатастрофа. На землю рухнул легкомоторный самолет Cessna, на борту которого находился ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" Александр Колтовой. Ему не удалось выжить, как и его спутнице. 


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Источник: https://ispr.gov.pk/press-release-detail.php?id=5988
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