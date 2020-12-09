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Главная Новости Общество происшествия На Тернопольщине разбился самолет, есть жертвы (ФОТО)
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На Тернопольщине разбился самолет, есть жертвы (ФОТО)

Очередной полет легкомоторного самолета стал последним

сегодня, 19:24
Автор:

Вечканова Елена

Вечером 9 декабря на Тернопольщине разбился легкомоторный самолет. О факте крушения сообщает Управление государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

На Тернопольщине разбился самолет, есть жертвы (ФОТО)

Остатки рухнувшего самолета. Фото: ГСЧС Украины

Трагедия произошла возле села Золотая Слобода Козовского района. Без жертв не обошлось: погиб пилот самолета.

Аварию видели местные жители, которые оперативно обратились в Козовское отделение полиции. По словам очевидцев, все произошло около 17 часов. Как сообщают правоохранители, при выезде на вызов оперативно-следственная группа обнаружила обломки самолета с оторванным мотором и тело пилота.

На Тернопольщине разбился самолет, есть жертвы (ФОТО) - фото 2

На месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели. Выясняются причины и подробности инцидента. Известно, что ДСНС привлекла к ликвидации последствий 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Напомним, что это уже вторая авиакатастрофа в Украине за последние несколько дней. Перед этим падение самолета произошло в Киевской области 6 декабря.

Авария случилась возле села Гоголев Броварского района. Летальных случаев не зафиксировано, травмированы два человека — пилот и инструктор. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что в этом случае по факту падения самолета полицейские возбудили уголовное производство по ч.2 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Ранее "Комментарии" сообщали, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе МАУ.


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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/
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