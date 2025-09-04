logo

На популярном фестивале в США нашли мертвого россиянина в луже крови: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

На популярном фестивале в США нашли мертвого россиянина в луже крови: что известно

На фестивале Burning Man в США обнаружили мертвым россиянина Вадима Круглова.

4 сентября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

На ежегодном фестивале Burning Man в США обнаружили мертвым гражданина России Вадима Круглова. Мужчину обнаружили в луже крови во время кульминационного момента мероприятия, когда традиционно сжигают деревянную статую.

На популярном фестивале в США нашли мертвого россиянина в луже крови: что известно

На фестивале Burning Man обнаружили мертвого россиянина. Фото из открытых источников

По данным офиса шерифа округа Першинг, 30 августа 2025 года в 21:14 один из участников сообщил правоохранителям о "лежащем в луже крови" человеке. На место немедленно прибыли заместители шерифа и рейнджеры Бюро по управлению земельными ресурсами. Полиция подтвердила смерть мужчины и оцепила периметр. Для сбора доказательств и проведения судебно-медицинской экспертизы были привлечены эксперты офиса шерифа округа Вошо. Очевидцев происшествия допросили на месте, однако детали смерти неизвестны.

Смерть посетителя быстро квалифицировалась как подозрение в убийстве. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался гражданин России Вадим Круглов. Для помощи его семье друзья россиянина создали страницу GoFundMe. Средства планируют использовать на транспортировку тела в Омск, где мужчину похоронят.

Фестиваль Burning Man ежегодно собирает от 70 до 80 тысяч человек в пустыне Блэк-Рок и считается одним из самых известных контркультурных мероприятий мира. Событие совмещает искусство, музыку и уникальную атмосферу свободы. В прошлом на фестивале сообщали о смертельных исходах в 2023 и 2017 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тело россиянина с пакетом от мусора на голове и запиской в руке нашли в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что российская туристка погибла во время съемки видео в Тбилиси. Во время роковой прогулки женщина упала в подземный переход.



