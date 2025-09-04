На популярном фестивале в США нашли мертвого россиянина в луже крови: что известно

На ежегодном фестивале Burning Man в США обнаружили мертвым гражданина России Вадима Круглова. Мужчину обнаружили в луже крови во время кульминационного момента мероприятия, когда традиционно сжигают деревянную статую.

На фестивале Burning Man обнаружили мертвого россиянина. Фото из открытых источников

По данным офиса шерифа округа Першинг, 30 августа 2025 года в 21:14 один из участников сообщил правоохранителям о "лежащем в луже крови" человеке. На место немедленно прибыли заместители шерифа и рейнджеры Бюро по управлению земельными ресурсами. Полиция подтвердила смерть мужчины и оцепила периметр. Для сбора доказательств и проведения судебно-медицинской экспертизы были привлечены эксперты офиса шерифа округа Вошо. Очевидцев происшествия допросили на месте, однако детали смерти неизвестны.

Смерть посетителя быстро квалифицировалась как подозрение в убийстве. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался гражданин России Вадим Круглов. Для помощи его семье друзья россиянина создали страницу GoFundMe. Средства планируют использовать на транспортировку тела в Омск, где мужчину похоронят.

Фестиваль Burning Man ежегодно собирает от 70 до 80 тысяч человек в пустыне Блэк-Рок и считается одним из самых известных контркультурных мероприятий мира. Событие совмещает искусство, музыку и уникальную атмосферу свободы. В прошлом на фестивале сообщали о смертельных исходах в 2023 и 2017 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тело россиянина с пакетом от мусора на голове и запиской в руке нашли в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали, что российская туристка погибла во время съемки видео в Тбилиси. Во время роковой прогулки женщина упала в подземный переход.