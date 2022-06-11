На пляже в Одесском районе отдыхающий подорвался на мине



















11 июня в море на побережье в Одесском районе предварительно взорвалась морская мина. По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, вражескую мину сорвало с якоря и она сдетонировала в море в 20 метрах от берега.

фото Нацполиции

В результате взрыва погиб 50-летний мужчина из Донецкой области, находившийся на пляже с сыном, женой и товарищем. Мужчины пошли покупаться в море, когда произошел взрыв. Другой мужчина не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

На месте работали следователи и взрывотехники. По факту будет открыто производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, предварительная квалификация – несчастный случай.

"Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

В Одесской области напомнили отдыхающим о том, что следует соблюдать правила безопасности и избегать купания, ведь враг установил подводные мины. Такие взрывоопасные предметы уже не раз прибивало к берегу. В полиции отметили, что во время действия военного положения запрещено посещать побережье и купаться в море.

"Уже были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук разбрасывали. Они не знают, где они, ну и мы не знаем, где может прибить к берегу", – говорил Братчук в начале мая в телемарафоне.

Как писал портал "Комментарии", украинка из Одессы с сыном уехала за границу в Словакию. Женщина рассказала, как там принимают украинских беженцев и какую гуманитарную помощь оказывают. С переездом ей помогали родственники, уехавшие туда еще в феврале.



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