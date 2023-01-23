На пляже в Одессе обнаружили труп: погибшим может быть бывший владелец "Седьмого километра"

Утром, 23 января, на территории одного из пляжей города Одессы было обнаружено тело мужчины. Об этом пишет ТСН.

На пляже в Одессе обнаружили труп (фото из открытых источников)

Представители полиции Одесской области подтверждают журналистам обнаружение трупа мужчины 1981 года рождения, которое имело место на Трассе здоровья.

"Факт подтверждаю. Человек был в нижнем. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено", — прокомментировал событие спикер Одесского облуправления полиции Любовь Гордиевская.

Как она рассказала, теперь проверяют информацию о том, возможно ли этот одессит вышел из бани. Но полиция, ссылаясь на защиту персональных данных, официально не опровергла и не подтвердила информацию, что умерший — это экс-совладелец рынка "Седьмой километр".

Как пишет местное издание " Думская", ссылаясь на информаторов из полиции, умерший — бывший владелец промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктор Добрянский (младший) и внук его основателя. Перед этим, покойный предприниматель будто бы был в сауне, на пляже "Дельфин", оттуда он вышел одном нижнем.

При этом бизнесмен Добрянский находится в розыске с 10 июня прошлого года. Служба безопасности Украины обвиняла его по ч. 3 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе задержан заместитель начальника ОВА . Служба безопасности разоблачила заместителя председателя Одесской областной военной администрации, который за "круглую" сумму предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение госимущества.

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