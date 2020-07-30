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Главная Новости Общество происшествия На отдыхе у Черного моря избили "слугу народа"
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На отдыхе у Черного моря избили "слугу народа"

Нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко отдыхал в кафе, и у него возник конфликт с другим посетителем

сегодня, 12:45
Автор:

Елена Волкова
На отдыхе у Черного моря избили "слугу народа"

В Херсонской области произошел инцидент с участием народного депутата - посетитель кафе ударил его в лицо. Об этом сообщает УНН.

Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт. Как стало известно, нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко отдыхал в кафе. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (житель Херсона, 1988 года рождения) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо.

Известно, что нардеп отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Сейчас комментариев от самого нардепа нет.

Напомним, народный депутат Артем Дмитрук из "Слуги народа" попытался снести шлагбаум около одного из одесских пляжей. Он крушил его самостоятельно с помощью кувалды, не получив на демонтаж никакого разрешения, - пишет в Facebook советник мэра Одессы Сергей Дубенко, который опубликовал видео инцидента. 


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