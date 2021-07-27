На острове Хортица произошел масштабный пожар: что об этом известно (ФОТО)

В сообщении говорится, что работу пожарным осложняет сильный ветер. Известно, что огонь уничтожает лес возле станции Сечь и балки Генералка.

На древнем казацком острове огонь уничтожает гектары заповедного леса. Стало известно, что в Национальном заповеднике Хортица, что в Запорожье, уже полностью сгорело десять гектаров леса. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию заповедника Хортица, опубликованной на официальной странице в Facebook .

Дирекция заповедника сообщает, что на вызов срочно прибыли все сотрудники музея, пожарная дружина, пожарные из семи части Главного управления ДСНС Украины в Запорожской области, сотрудники ONUR, 3, 2, 5, 1. На место чрезвычайной ситуации привлечено 10 единиц специальной техники. Следовательно, пожар уже локализируют.

По словам руководства, главной версией пожара, который натворил много бед, является халатность и поджог.

В частности, руководитель заповедника на своей странице в Facebook сообщил, что благодаря совместным действиям спасателей, работников и неравнодушных пожарных распространения пожара по состоянию на 15:30 удалось остановить.





Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что произошел пожар на обувной фабрике в Запорожье. Пожар на территории предприятия ООО "НПФ МИДА ЛТД" по улице Восточной Коммунарского района Запорожья. На место ЧП выехало сразу 9 автоцистерн, 2 автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что к работе привлечены 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава. В ДСНС рассказали, что загорелись резинотехнические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия.