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На OLX продают магниты для обезвреживания чипов при вакцинации

Стоит такое изделие 129 гривен

сегодня, 00:03
Автор:

Антон Рудак

На платформе OLX начали продавать магниты, которые обезвреживают чипы. Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

На OLX продают магниты для обезвреживания чипов при вакцинации

Обьявление мошенников, фото "Надзвичайні новини"

На некоторых Telegram каналах распространили скриншот мошеннических объявлений. На них аферисты предлагают людям купить античип-магнит для безопасной вакцинации. Стоит такое изделие 129 гривен.

"Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании", — пишет автор объявления.

Уже позже журналистам не удалось найти объявления. Вероятно, его удалили и успели содрать деньги из нескольких наивных пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Билл Гейтс отреагировал на теории о чипировании людей. Билл Гейтс назвал слухи об имплантации микрочипов в людей "бессмысленными и странными". В течение многих лет Гейтс говорил об опасностях пандемий и призвал мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа в конце 2016 года, сделать более решительные шаги, чтобы быть готовыми к ним. Теперь, ссылаясь на обязательства Фонда Билла и Мелинды Гейтс о выделении 300 млн долларов США на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины, некоторые правые группы и эксперты начали распространять в январе 2020 дезинформацию о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием вируса и хочет получить прибыль от него. Связанные с коронавирусом теории заговора о Гейтсе взорвали социальные сети и телевидение: они упоминались 1,2 миллиона раз с февраля по апрель, сообщила изданию The New York Times медиа-разведывательная компания Zignal Labs.


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Источник: https://nnovosti.info/news/dlja_tih_hto_bojitsja_vaktsinuvatisja_na_olx_shahraji_prodajut_magnit_antichip_foto-63692.html?fbclid=IwAR1nzqh7rSmSi34sEAgt3fBmBcMlyNAJF9bGH0TLcxr-oU0qn7PKy8D05aE
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