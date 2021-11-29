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На одной из украинских ТЭС случилось два происшествия: есть пострадавшие

На ТЭС в Бурштине произошел пожар и порыв трубы из котла

сегодня, 09:24
Автор:

Козлова Альбіна
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На территории ТЭС в Прикарпатье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области.

На одной из украинских ТЭС случилось два происшествия: есть пострадавшие

Бурштынская ТЭС, фото Facebook

Как известно, утром 29 ноября работники № 8 ОП "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" вызвали на предприятие пожарных из-за возгорания на крыше.

Известно, что загорелась кровля над котлом в одном из блоков электростанции. По данным ГСЧС, загорелись электрические кабели в котельном отделении между 8 и 9 энергоблоками котлотурбинного цеха ОП "Бурштынская ТЭС". Огонь распространился на площадь в 2 метра квадратных. Пожар был потушен работниками предприятия до того, как приехали спасатели. Причина возникновения пожара и суммы ущерба устанавливают.

Однако ночью на станции произошло еще одно чрезвычайное событие: выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла. Во время инцидента пострадали четверо рабочих.

Событие произошло 28 ноября, около 21:20. Сообщается, что на 7-м энергоблоке произошел разрыв экранной трубы на котле. Пострадали от выброса газов два работника Бурштынской ТЭС и два работника Галремэнерго. Люди с ожогами госпитализированы в больницу. По данным управления гражданской защиты, среди пострадавших работников станции: 22-летний и 32-летний мужчины, у них диагностированы термические ожоги.

Среди работников подрядной организации "Галремэнерго" в больнице находятся: 53-летний и 47-летний мужчины. У первого ожоги правой руки, у второго – ожоги лица и рук. Состояние здоровья пострадавших стабильное. На предприятии устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

По информации пресс-службы, ТЭС будет оказывать пострадавшим работникам всю необходимую помощь. На станции работают 7 энергоблоков общей мощностью 1172 МВт.

Как сообщал портал "Комментарии", на заводе боеприпасов в России произошли взрывы.


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Источник: https://if.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/19596.html
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