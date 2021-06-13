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На Николаевщине сломался аттракцион: «маятник» с людьми ударил в ограждение

В Николаевской области сломался один из аттракционов, в результате аварии пострадало несколько человек

сегодня, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В субботу, 12 июня, в городе Вознесенск (Николаевской области) произошло чрезвычайное происшествие. В парке сломался один из аттракционов, на котором находились люди.

На Николаевщине сломался аттракцион: «маятник» с людьми ударил в ограждение

На Николаевщине сломался аттракцион с людьми / фото: Нацполиция

Известно, что жители Вознесенска отмечали День города, но для некоторых праздник закончился не очень удачно. Несколько человек пострадало в результате поломки аттракциона. Сразу после запуска "маятника" дала сбой автоматика. Свидетели инцидента говорят, что это случилось из-за неосмотрительности оператора оборудования. Предполагается, что он нажал не те кнопки управления. В результате крепления безопасности аттракциона начали открываться и "маятник" с людьми ударил в ограждение. Одного мужчину забрала "скорая" помощь, другие пострадавшие получили травмы, но жизни людей ничего не угрожает. 

Сообщается, что свидетели происшествия самостоятельно помогали людям выбраться из сломанного аттракциона. Чтобы остановить двигатели, 33-летний житель города разбил окно кабины кассира, в результате чего сильно травмировал руку. 

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, проверяет документы и разрешения на аттракцион, а также разыскивает оператора оборудования и кассиршу, которые скрылись с места инцидента. В горсовете говорят, что делают все возможное, чтобы виновные понесли ответственность.

Напомним, что в Таиланде люди за секунду сорвались с экстремального аттракциона. В результате ЧП пострадало шесть человек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ассоциация развлекательных парков Японии опубликовала рекомендации по работе аттракционов в условиях ослабления карантина: во время катания посетители луна-парка не могут кричать.


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Источник: https://24tv.ua/ru/nikolaevshhine-slomalsja-attrakcion-est-travmirovannye-novosti-ukraina_n1655529
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