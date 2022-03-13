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На Мариуполь оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб: погибли более 2000 жителей

Оккупанты обстреливают Мариуполь

сегодня, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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На территорию города Мариуполь российские оккупанты сбросили почти сотню авиабомб, от взрывов погибли 2187 мариупольцев. Об этом информируют в заявлении представители Мариупольского городского совета, обнародовав его в Telegram, пишет УНИАН.

На Мариуполь оккупанты сбросили уже около 100 авиабомб: погибли более 2000 жителей

Обстрелы Мариуполя (фото из открытых источников)

Здесь отмечено, что каждый день город несет большие потери от авианалетов, совершаемых рашистами. За 24 часа это – 22 бомбардировки мирного Мариуполя. Сброшена уже почти сотня авиабомб на территорию города.

В заявлении городского совета отмечается, что враги жестоко и целенаправленно целят по жилым районам, местам, где находится больше всего жителей, до фундаментов разрушают детские медицинские учреждения и полностью разрушают объекты городской инфраструктуры. Каждый такой авианалет приносит новые и страшные разрушения и наносит самые ощутимые потери этой войны – уносит человеческие жизни. По состоянию на сегодняшний день уже 2187 жителей города погибли от российских бомбардировок.

По обнародованной Мариупольским городским советом информации, небо — самая большая на сегодняшний день угроза для 400 тысяч горожан, которые сейчас заблокированы на территории города. По этой причине закрытие представителями Альянса украинского неба и предоставление необходимых систем ПВО – именно такой шаг может спасти сотни тысяч невинных людей на территории нашего государства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты третий день обстреливают Мариуполь. Российские военные третий день подряд обстреливают Мариуполь. Авиация и артиллерия России превращают город в руины. В настоящее время горят гипермаркеты – Метро, Эпицентр, ПортСити, Сильпо на Восточном.


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Источник: https://www.unian.ua/war/na-mariupol-rosiyani-skinuli-vzhe-blizko-100-aviabomb-zaginulo-2187-mariupolciv-miskrada-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11741992.html
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