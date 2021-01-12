На Львовщине остановился подъемник с людьми ( фото)

В Сколевском районе Львовской области остановился подъемник с людьми, который ведет к горе "Захар Беркут". Спасателям пришлось снимать с канатной дороги 14 человек. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

На Львовщине остановился подъемник - фото из открытых источников

"12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района на горе Захар Беркут произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на котором находилось 14 человек (все работники кресельного подъемника). Температура воздуха 2 градуса мороза", — сказано в сообщении МВД.





Согласно официальным данным, специалистам удалось провести спасательную операцию и снять всех людей в течение 30 минут. Сейчас работу подъемника пытаются восстановить.





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