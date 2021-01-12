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Главная Новости Общество происшествия На Львовщине остановился подъемник с людьми ( фото)
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На Львовщине остановился подъемник с людьми ( фото)

Спасателям пришлось снимать 14 человек

сегодня, 15:51
Автор:

Елизавета Черных

В Сколевском районе Львовской области остановился подъемник с людьми, который ведет к горе "Захар Беркут". Спасателям пришлось снимать с канатной дороги 14 человек. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. 

На Львовщине остановился подъемник с людьми ( фото)

На Львовщине остановился подъемник - фото из открытых источников

"12 января в 10:00 вблизи с. Волосянка Сколевского района на горе Захар Беркут произошла остановка кресельного подъемника канатной дороги, на котором находилось 14 человек (все работники кресельного подъемника). Температура воздуха 2 градуса мороза", — сказано в сообщении МВД. 

На Львовщине остановился подъемник с людьми ( фото) - фото 2

Согласно официальным данным, специалистам удалось провести спасательную операцию и снять всех людей в течение 30 минут. Сейчас работу подъемника пытаются восстановить. 

На Львовщине остановился подъемник с людьми ( фото) - фото 3

Напомним, что ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как полноценно отдохнуть на горнолыжном курорте и при этом остаться целым. Ведь как не крути, носиться по горам на сноуборде или на лыжах — это весьма травмоопасное занятие. Портал поделился пятью полезными советами, которые помогут уберечься во время отдыха. 

Мы также сообщали о том, что решившиеся посетить Буковель в этом году публикуют совсем "неукраинские" цены на питание. Те смельчаки, кто решился посетить в этом году на горнолыжный курорт Буковель в Карпатах, шокированы ценами как на проживание в гостиничных комплексах, так и на питание. Примерное меню с прайсом пользователи социальных сетей выкладывают у себя на страницах с гневными комментариями. По их словам, поселение в отеле стоит значительно выше, чем на курортах Европы. Да и, чтобы пообедать в местах общественного питания, придется выложить совсем не "украинскую" сумму.



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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3647066815379983
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