На Lego подали в суд из-за фигурки из игрушечного набора (ФОТО)

Lego судится за крошечную черную куртку, которую носит фигурка из игрушечного набора "Queer Eye", выпущенного в прошлом году, на котором изображен оригинальный лофт Атланты, показанный в популярном шоу Netflix. Об этом сообщает CNN.

Сравнение кожаной куртки Concannon и фигурки Lego, включенной в копию жалобы – окружной суд США Коннектикута

Модельер Джеймс Конканнон, чью одежду часто носит звезда "Queer Eye" Антони Поровски, в декабре подал иск против датской компании по производству игрушек в окружной суд Коннектикута. Согласно жалобе, полученной CNN, Конканнон утверждает, что в 2018 году он создал для Поровски индивидуальную кожаную куртку со своей "фирменной эстетикой".

Дизайнер из Нью-Йорка, требующий возмещения ущерба, обвинил Lego в том, что компания сделала откровенную копию куртки без его разрешения.

Конканнон утверждает, что хотя продюсерская команда шоу всегда позволяла использовать его проекты, Netflix якобы не связывался с ним, чтобы спросить разрешения на использование куртки в эпизоде шоу 2019 года. Конканнон говорит, что в то время он предполагал, что это была ошибка и не занимался этой проблемой до выпуска набора игрушек (продается как "Queer Eye — The Fab 5 Loft") в сентябре 2021 года.

Сравнение кожаной куртки, созданной Конканноном, и игрушечной фигурки Lego показывает сходство, например знак мира на левом лацкане и дизайн черепа на правой стороне груди.

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