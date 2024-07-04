На крупнейшем в мире круизном лайнере вспыхнул пожар

Самый большой круизный лайнер в мире Icon of the Seas ("Икона морей") пережил свой первый пожар. Инцидент произошел при остановке гигантского судна на причале в порту Мексике.

Крупнейший в мире круизный лайнер Icon of the Seas. Фото из открытых источников

Как сообщают представители компании владельца крупнейшего круизного лайнера Royal Caribbean, на борту Icon of the Seas произошел пожар, повлекший за собой временное короткое замыкание и отключение электроэнергии. Впоследствии электричество было восстановлено с помощью запасных генераторов.

Также на экранах на борту лайнера транслировались уведомительные сообщения для пассажиров об опасности из-за пожара. В Royal Caribbean заявили, что это был "небольшой пожар", а огонь быстро остановили члены экипажа, которые готовились к подобным ситуациям. О пострадавших от пожара не сообщалось, а круизный лайнер "Икона морей" продолжил свой туристический маршрут.

Пожар на Icon of the Seas уже не первый инцидент, случившийся после того, как 20-палубное судно отправилось в свое первое плавание в январе. В апреле 20-летний пассажир после семейной ссоры вылез в окно и выпрыгнул. Его тело так и не смогли обнаружить. В мае лайнер совершал круиз в Гондурас, когда один из пассажиров прыгнул за борт, а спасатели впоследствии достали его мертвое тело.

Роскошное судно Icon of the Seas описывают как "крупнейший аквапарк в море", на нем функционируют семь бассейнов и шесть горок. Также на борту есть аквапарк для детей с каруселями и зоной для серфинга. Создание крупнейшего круизного лайнера стоило более 2 миллиардов долларов для Royal Caribbean.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американец купил каюту на лайнере, чтобы работать и путешествовать по миру. По его словам, это дешевле, чем аренда жилья.

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