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Главная Новости Общество происшествия На Ивано-Франковщине в детском лагере массовое отравление: в больницу попали 16 детей
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На Ивано-Франковщине в детском лагере массовое отравление: в больницу попали 16 детей

Инцидент произошел в спортивном лагере, который расположился в гостинице "Тайны Карпат"

сегодня, 14:53
Автор:

Лиля Воробьева

В селе Яблуница, что в Ивано-Франковской области, в детском лагере, который находился в гостинице "Тайна Карпат", отравились дети. Известно, что 17 человек попали в больницу из них — 16 дети. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию управления по вопросам гражданской защиты областной ОГА.

На Ивано-Франковщине в детском лагере массовое отравление: в больницу попали 16 детей

В лагере отравились дети (фото из открытых источников)

Стало известно, что с 22 по 23 июля в 6:00 утра в Яремчанскую городскую больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит доставили 9 пациентов, из них — 8 детей. Позже в Надворнянскую детскую больницу с точно таким же диагнозом госпитализировали еще 8 воспитанников лагеря.

В сообщении говорится, что на больничной койке в различных медицинских учреждениях оказались 17 пациентов, из них 16 — дети, которые отдыхали в лагере. Врачи сообщают, что состояние пациентов — средней тяжести. Детали массового отравления в детском лагере гостиницы "Тайна Карпат" выясняются.

В полиции сообщили, что в этот лагерь 17 июля на отдых приехали 243 ребенка, от 6 до 16 лет, а также 22 родители и 11 тренеров, которые сопровождали детей в поездке. Речь идет об отдыхающих из Киевской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Харьковской областей.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Ивано-Франковской области автобус с детьми врезался в грузовик.

Водитель микроавтобуса выехал со второстепенной на главную дорогу, вероятно, не пропустив фуру. 40-летний водитель автобуса протаранил огромный грузовик DAF, которым управлял 26-летний местный житель Надвирнянского района. На кадрах видно, что во время ДТП микроавтобус, в котором находилось шестеро детей, был полностью разбит, ведь удар был очень сильным.

 


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Источник: http://www.if.gov.ua/news/upravlinnya-z-pitan-civilnogo-zahistu-ivano-frankivskoyi-oblderzhadministraciyi-informuye-898
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