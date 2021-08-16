В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию

В Ивано-Франковской области утром 16 августа произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщается на странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области в Facebook.

Пожарные попали в аварию на дороге Долина - Хуст, фото ГСЧС

Известно, что пожарная часть в городе Долина получила вызов о пожаре в селе Пшеничники. Служебный автомобиль отправился на место происшествия, однако попал в аварию в пределах поселка Выгода, что в Калушском районе.

По сообщению пресс-службы ГСЧС, происшествие случилось на дороге Р-21 "Долина — Хуст". Пожарный автомобиль перевернулся во время движения. На место выезжали следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист и несколько карет скорой медицинской помощи.

В результате аварии пострадали шестеро пожарных, их госпитализировали для обследования врачами в Долинскую многопрофильную больницу.

