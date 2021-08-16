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Главная Новости Общество происшествия В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию
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В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию

Известно, что шесть человек получили травмы различной степени тяжести

16 августа 2021, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна

В Ивано-Франковской области утром 16 августа произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщается на странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области в Facebook.

В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию

Пожарные попали в аварию на дороге Долина - Хуст, фото ГСЧС

Известно, что пожарная часть в городе Долина получила вызов о пожаре в селе Пшеничники. Служебный автомобиль отправился на место происшествия, однако попал в аварию в пределах поселка Выгода, что в Калушском районе.

По сообщению пресс-службы ГСЧС, происшествие случилось на дороге Р-21 "Долина — Хуст". Пожарный автомобиль перевернулся во время движения. На место выезжали следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист и несколько карет скорой медицинской помощи.

В результате аварии пострадали шестеро пожарных, их госпитализировали для обследования врачами в Долинскую многопрофильную больницу.

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области назвали предварительную причину утренней аварии. По их данным, водитель пожарного автомобиля объезжал место ремонтных работ на дороге. Однако во время маневра он на скорости съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

По факту данные внесены в Единый государственный реестр расследований и будет открыто уголовное производство. На месте работают полицейские и устанавливают обстоятельства аварии и очевидцев происшествия.

В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию - фото 2
В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию - фото 3

Как сообщал портал "Комментарии", под Киевом произошло резонансное ДТП — от столкновения с автомобилем нетрезвый пешеход скончался на дороге. Автомобиль, двигавшийся по Житомирской трассе, врезался в пешехода, который вышел на дорогу в неположенном для этого месте. У погибшего осталось четверо детей.


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Источник: https://www.facebook.com/MNSIFR/photos/a.732259003560604/4199141316872338/
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