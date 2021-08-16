В Ивано-Франковской области пожарный автомобиль попал в аварию

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Козлова Альбіна
В Ивано-Франковской области утром 16 августа произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщается на странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в области в Facebook.
Пожарные попали в аварию на дороге Долина - Хуст, фото ГСЧС
Известно, что пожарная часть в городе Долина получила вызов о пожаре в селе Пшеничники. Служебный автомобиль отправился на место происшествия, однако попал в аварию в пределах поселка Выгода, что в Калушском районе.
По сообщению пресс-службы ГСЧС, происшествие случилось на дороге Р-21 "Долина — Хуст". Пожарный автомобиль перевернулся во время движения. На место выезжали следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист и несколько карет скорой медицинской помощи.
В результате аварии пострадали шестеро пожарных, их госпитализировали для обследования врачами в Долинскую многопрофильную больницу.
В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области назвали предварительную причину утренней аварии. По их данным, водитель пожарного автомобиля объезжал место ремонтных работ на дороге. Однако во время маневра он на скорости съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
По факту данные внесены в Единый государственный реестр расследований и будет открыто уголовное производство. На месте работают полицейские и устанавливают обстоятельства аварии и очевидцев происшествия.
Как сообщал портал "Комментарии", под Киевом произошло резонансное ДТП — от столкновения с автомобилем нетрезвый пешеход скончался на дороге. Автомобиль, двигавшийся по Житомирской трассе, врезался в пешехода, который вышел на дорогу в неположенном для этого месте. У погибшего осталось четверо детей.
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