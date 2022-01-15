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На Говерле произошла трагедия: есть погибшие и раненые

Обстоятельства смерти туриста устанавливают полицейские

сегодня, 20:10
Автор:

Денис Подставной
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В украинских горах произошла трагедия. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины. 

На Говерле произошла трагедия: есть погибшие и раненые

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 15 января в Ивано-Франсковской области. Сообщается, что при восхождении на гору Говерла погиб один человек. Еще двое туристов получили ранения различной степени тяжести. 

На помощь пострадавшим поспешили сотрудники спасательной службы. Одного человека с травмой ноги спасатели спустили с горы, и еще к одному травмированному добрались позже. 

На место гибели гражданина направились правоохранители. Расследование должно будет установить все обстоятельства происшествия. 

Для проведения поисково-спасательной операции привлекались 28 спасателей и пять единиц техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что мощный циклон обрушился на Фиджи и его последствия стали причиной гибели, как минимум одного человека. Разбушевавшаяся стихия принесла с собой обильные осадки, сильный ветер и наводнения. Многим людям пришлось покидать свои дома и эвакуироваться. Потоки воды повредили инфраструктуру и оставили без света десятки домов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Китае десятки страусов сбежали из фермы и ворвались на территорию города. Сообщается, что животные убежали из-за того, что дверь в загоне была плохо закрыта. Попав в город, страусы бегали по улицам, площадям и автодорогам и тем самым вызвали настоящий переполох. Отловом птиц занимались полицейские, на помощь которым пришли неравнодушные граждане. Уже спустя несколько часов большинство страусов были возвращены на ферму. 


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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/295829299251633
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