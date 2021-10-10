На дороге "Киев-Одесса" погибли два человека: что известно о трагедии

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, ехавшие в рейсовом автобусе. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.



На дороге столкнулись автобус и грузовик, фото Нацполиции

Смертельная авария произошла на 455 километре дороги "Киев-Одесса", вблизи села Холодная Балка. В темное время суток на этом участке столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Сколько пассажиров в автобусе находилось на момент столкновения не сообщается.

Водитель грузовика марки MAN ехал по дороге в направлении Киева, когда врезался в автобус, ехавший той же полосе движения впереди. От удара автобус перевернулся на бок посреди дороги.

На место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа Одесского районного отделения и следователи, которые квалифицируются на расследовании ДТП. Полицейские вызвали спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и экстренную медицинскую помощь.

Известно, что шесть пострадавших, которые ехали в автобусе, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших подросток. Травмированных доставили в районную больницу.

На месте аварии были обнаружены два тела пассажиров автобуса, врачи констатировали их смерть.



По факту будет открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В течение ночи дорога в Киев была перекрыта, водителей просили объезжать участок другими путями.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Яремче попал в аварию. Руководитель общины в Яремче попал в аварию, он в сознании, сейчас находится в медицинском учреждении на обследовании. Известно, что один из водителей был пьян.



Также мы писали, что в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинцы. Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет, перевернулся и врезался в дерево, которое росло на обочине дороги. В результате в аварии от несовместимых с жизнью травм погибли два молодых украинцев.

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