На дороге "Киев-Одесса" погибли два человека: что известно о трагедии

BTC/USD
55567.81
ETH/USD
3591.20
LTC/USD
182.96
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, ехавшие в рейсовом автобусе. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
На дороге столкнулись автобус и грузовик, фото Нацполиции
Смертельная авария произошла на 455 километре дороги "Киев-Одесса", вблизи села Холодная Балка. В темное время суток на этом участке столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Сколько пассажиров в автобусе находилось на момент столкновения не сообщается.
Водитель грузовика марки MAN ехал по дороге в направлении Киева, когда врезался в автобус, ехавший той же полосе движения впереди. От удара автобус перевернулся на бок посреди дороги.
На место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа Одесского районного отделения и следователи, которые квалифицируются на расследовании ДТП. Полицейские вызвали спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и экстренную медицинскую помощь.
Известно, что шесть пострадавших, которые ехали в автобусе, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших подросток. Травмированных доставили в районную больницу.
На месте аварии были обнаружены два тела пассажиров автобуса, врачи констатировали их смерть.
По факту будет открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
В течение ночи дорога в Киев была перекрыта, водителей просили объезжать участок другими путями.
Как сообщал портал "Комментарии", мэр Яремче попал в аварию. Руководитель общины в Яремче попал в аварию, он в сознании, сейчас находится в медицинском учреждении на обследовании. Известно, что один из водителей был пьян.
Также мы писали, что в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинцы. Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет, перевернулся и врезался в дерево, которое росло на обочине дороги. В результате в аварии от несовместимых с жизнью травм погибли два молодых украинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости