logo
Русский Українська

BTC/USD

55567.81

ETH/USD

3591.20

LTC/USD

182.96

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия На дороге "Киев-Одесса" погибли два человека: что известно о трагедии
commentss НОВОСТИ Все новости

На дороге "Киев-Одесса" погибли два человека: что известно о трагедии

Ночью дорога была перекрыта из-за аварии

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, ехавшие в рейсовом автобусе. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На дороге "Киев-Одесса" погибли два человека: что известно о трагедии

На дороге столкнулись автобус и грузовик, фото Нацполиции

Смертельная авария произошла на 455 километре дороги "Киев-Одесса", вблизи села Холодная Балка. В темное время суток на этом участке столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Сколько пассажиров в автобусе находилось на момент столкновения не сообщается.

Водитель грузовика марки MAN ехал по дороге в направлении Киева, когда врезался в автобус, ехавший той же полосе движения впереди. От удара автобус перевернулся на бок посреди дороги.

На место прибыли патрульные, следственно-оперативная группа Одесского районного отделения и следователи, которые квалифицируются на расследовании ДТП. Полицейские вызвали спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и экстренную медицинскую помощь.

Известно, что шесть пострадавших, которые ехали в автобусе, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших подросток. Травмированных доставили в районную больницу.

На месте аварии были обнаружены два тела пассажиров автобуса, врачи констатировали их смерть.

По факту будет открыто производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель грузовика задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В течение ночи дорога в Киев была перекрыта, водителей просили объезжать участок другими путями.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Яремче попал в аварию. Руководитель общины в Яремче попал в аварию, он в сознании, сейчас находится в медицинском учреждении на обследовании. Известно, что один из водителей был пьян.

Также мы писали, что в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинцы. Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет, перевернулся и врезался в дерево, которое росло на обочине дороги. В результате в аварии от несовместимых с жизнью травм погибли два молодых украинцев.

На дороге ”Киев-Одесса” погибли два человека: что известно о трагедии - фото 2
На дороге ”Киев-Одесса” погибли два человека: что известно о трагедии - фото 3
На дороге ”Киев-Одесса” погибли два человека: что известно о трагедии - фото 4


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-obsstavini-smertelnoji-dtp-sna-trasi-kijiv-odesa/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ