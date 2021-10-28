На дороге «Киев-Харьков-Довжанский» тушили масштабный пожар: почему произошел взрыв и что известно



















Ночью в Харьковской области произошел мощный взрыв на одной из автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщают в пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.

От взрыва сгорели два авто, фото ГСЧС

Известно, что 28 октября, в половине пятого утра на территории АЗС, расположенной на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошел взрыв. В результате загорелись два грузовых тягача с прицепами, которые стояли на территории АЗС. На место работники АЗС вызвали пожарных, ведь огонь вспыхнул очень быстро и для тушения пожара понадобилось немало ресурсов.

Событие произошло возле села Рай-Оленевка, расположенного в Харьковском районе. Причиной взрыва называют разгерметизацию подземной емкости с газом. Сообщается, что в емкости было несколько десятков кубов газа, ее объем – 18 кубических метров.

Пожар на площади 250 квадратных метров гасили в течение часа 40 работников ГСЧС. Огонь уничтожил два грузовика. Пострадавших в результате взрыва нет. Сумму ущерба устанавливают.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове в ДТП погиб человек. Несовершеннолетний водитель задержан, ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. В настоящее время парень находится в изоляторе.

Также мы писали, что и информированный источник в Государственной уголовно-исполнительной службе сообщил изданию, что девушка долгое время "ведет себя примерно". СМИ отмечает, что ее поведение похоже на поведение осужденного, который готовится выйти за УДО (условно-досрочное увольнение). Зайцева не нарушает порядок, читает многие книги, участвует в мероприятиях и трудится на одном из цехов. Напомним, что 18 октября 2017 года Украину шокировало известие о смертельном ДТП в Харькове с участием 20-летней Елены Зайцевой, в котором погибли пять человек.









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