На Донбассе вторые сутки боевики держат режим "тишины"

За прошедшие сутки, 14 августа, боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Кроме того, с начала воскресенья, 15 августа, также остается тишина. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вчера и сегодня на Донбассе остается тишина. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по сдерживанию вооруженной агрессии России и соблюдают режим прекращения огня.

Также за минувшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины прошли 1329 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыл 1421 человек.

Через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Новотроицкое" на подконтрольную Украине территорию прибыло по два человека.

Как писали "Комментарии", за несколько последних дней на востоке Украины участились обстрелы российских боевиков. По словам представителя отечественной делегации в ТКГ по Донбассу Сергея Гармаша, причиной такого поведения могли стать грядущие встречи президента Владимира Зеленского с несколькими политическими лидерами других стран.

В целом Гармаш говорит о возможных шести причинах, которые способны повлиять на обострение военной ситуации на Донбассе. Основной из них член ТКГ считает геополитику, точнее взаимодействие украинской власти с международными партнерами. Как известно, накануне Дня Независимости Украины Зеленский должен встретиться в Киеве с немецким канцлером Ангелой Меркель. В конце августа украинского президента ожидает деловая поездка в Вашингтон и переговоры с Джозефом Байденом. Любые взаимодействия с представителями других стран Кремль может расценивать как личную угрозу, говорит Сергей Гармаш.



Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что помощь со стороны Штатов — лишь один из вариантов для скорейшего достижения компромисса в вопросе Донбасса. При этом вопросы безопасности обязательно будут обсуждаться во время переговоров Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом в Вашингтоне. Однако, по мнению Кулебы, слишком заострять внимание на возможном привлечении США к переговорам, возлагая все надежды на их помощь, — неправильно.





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