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На Донбассе снова неспокойно: оккупанты продолжают обстрелы, ранен защитник

Раненный военнослужащий находится в весьма тяжелом состоянии

сегодня, 14:27
Автор:

Вечканова Елена

Последние дни августа стали особенно "жаркими" для украинских защитников Донбасса. И речь не о высоких температурах — российские оккупанты активизировали свою агрессию, непрерывно обстреливая позиции ВСУ. Как сообщают в оперативно-тактической группировке "Пивнич", в воскресенье, 29 августа, один из военнослужащих получил весьма тяжелые ранения на огневой позиции.

На Донбассе снова неспокойно: оккупанты продолжают обстрелы, ранен защитник

29 августа оккупанты тяжело ранили украинского военнослужащего. Фото из открытых источников

В штабе отмечают, что обстрел был весьма прицельным, а травмы, нанесенные защитнику, — очень тяжелые. При этом боец получил всю необходимую медицинскую помощь, которую ему могли предоставить в полевых условиях. После этого украинским военным пришлось воспользоваться услугами воздушного судна, чтобы отправить раненого товарища в медицинское учреждение.

Успокаивающей информации от врачей пока не поступало. Сообщается, что состояние украинского бойца — крайне тяжелое.

В ОТГ "Пивнич" отметили, что российские оккупанты получили достойный огневой отпор в ответ после своей диверсии. Также информация об инциденте была направлена наблюдателям от миссии ОБСЕ.

На Донбассе снова неспокойно: оккупанты продолжают обстрелы, ранен защитник - фото 2

Следует отметить, что эти августовские дни — весьма непростые для большинства представителей ВСУ, ведь в 2014 году в эту пору произошла страшная Иловайская трагедия. Российские оккупанты также "отметили" годовщину кровавого "котла" для украинцев очередным обострением. Так, 28 августа с оккупированных территорий около трех часов подряд обстреливали Авдеевку, а 10 украинских защитников получили различные увечья.

"Комментарии" решили узнать у экспертов, с чем связано обострение на Донбассе, почему это происходит именно сейчас и чего ожидать дальше. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как в День памяти погибших защитников Украины по всей стране прошли мемориальные мероприятия. Согласно информации пресс-службы Офиса президента, Владимир Зеленский и другие представители высшей власти также приняли участие в траурных церемониях.


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Источник: https://www.facebook.com/otupivnich/posts/900274487240512
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