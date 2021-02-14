На Донбассе погибли трое бойцов

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Ольга Чародий
14 февраля во
Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве
погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.
Донбасс - фото из открытых источников
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической
группировки "Север" в Facebook.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, связано ли обострение боевых действий на Донбассе с недавней блокировкой телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. По словам Арестовича, блокировка каналов и обострение на Донбассе являются отдельными процессами, которые не связаны между собой.
Он сказал, что увеличение обстрелов связано с попытками надавить на украинскую делегацию в ТКГ. Он сказал, что Россия постоянно пытается пропихнуть один и тот же вопрос, а именно представить себя не как сторону конфликта, а как посредника в переговорах. Саму же Украину россияне хотят вынудить вести прямые переговоры с марионеточными администрациями в Донецке и Луганске и для этого давят на нашу сторону.
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