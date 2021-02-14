На Донбассе погибли трое бойцов

14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил.

Донбасс - фото из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства происшествия выясняются.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", — говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, связано ли обострение боевых действий на Донбассе с недавней блокировкой телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком. По словам Арестовича, блокировка каналов и обострение на Донбассе являются отдельными процессами, которые не связаны между собой.

Он сказал, что увеличение обстрелов связано с попытками надавить на украинскую делегацию в ТКГ. Он сказал, что Россия постоянно пытается пропихнуть один и тот же вопрос, а именно представить себя не как сторону конфликта, а как посредника в переговорах. Саму же Украину россияне хотят вынудить вести прямые переговоры с марионеточными администрациями в Донецке и Луганске и для этого давят на нашу сторону.

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