На Донбассе горит лес: спасатели борются с пламенем уже несколько часов

Язык
BTC/USD
10810.76
ETH/USD
359.19
LTC/USD
45.85
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Сегодня ближе к вечеру на Васильковской Пуще в Краматорске загорелся лес. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Андрей Панков.
По словам городского головы, спасатели уже несколько часов ведут борьбу с пламенем, к ним на подмогу прибыл отряд из соседней Дружковки.
Также он добавил, что основной версией причины пожара стала неосторожное обращение с легковоспламеняющимися предметами.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в западной части нашей страны синоптики предсказывают еще одну стихию в виде паводков. Причиной могут послужить крупные осадки, способные поднять уровень воды местных рек до трех метров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости