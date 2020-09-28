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Главная Новости Общество происшествия На Донбассе горит лес: спасатели борются с пламенем уже несколько часов
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На Донбассе горит лес: спасатели борются с пламенем уже несколько часов

Предварительная причина воспламенения леса - беспечное обращение с огнем

28 сентября 2020, 01:26
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня ближе к вечеру на Васильковской Пуще в Краматорске загорелся лес. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Андрей Панков.

На Донбассе горит лес: спасатели борются с пламенем уже несколько часов

По словам городского головы, спасатели уже несколько часов ведут борьбу с пламенем,  к ним на подмогу прибыл отряд из соседней Дружковки.

"Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов. ГСЧС продолжает борьбу с огнем. Я на постоянной связи со спасателями. Люди, берегите природу, соблюдайте правила осторожного обращения с огнем!", — указал Панков. 

Также он добавил, что основной версией причины пожара стала неосторожное обращение с легковоспламеняющимися предметами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в западной части нашей страны синоптики предсказывают еще одну стихию в виде паводков.  Причиной могут послужить крупные осадки, способные поднять уровень воды местных рек до трех метров.



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