Синоптики опасаются паводков на Закарпатье

Уже завтра, 28 сентября, в Карпатах прогнозируют значительные дожди, местами сильные ливни, в результате чего уровень воды в реках может подняться на 0,3-1,5 метра. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Также там отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Предположительно метеорологи утверждают, что он ничем не угрожает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о затоплении прикарпатских регионов этим летом, в результате которого были затоплены важные социальные учреждения.

"Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года, — заявлял тогда премьер-министр Денис Шмыгаль. — Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом".



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