На День Независимости в Киеве заминировали метро

24 августа в полицию поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Крещатик" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

По данным источника, поступил сигнал о минировании от неизвестного лица. На данный момент станция "Крещатик" закрыта на вход и выход, также не осуществляется пересадка на станцию "Майдан Независимости". На месте событий работают оперативные службы. В пресс-службе уверяют, что работа станции возобновится сразу после тщательной проверки.

Как ранее сообщали "Комментарии", в 17 июля у станции метро "Шулявская" случился взрыв.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о деталях происшествия.

"Друзья, вечером пятницы в столице случилось чрезвычайное происшествие. В 20.08 в мусорном бачке у входа в метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. Пострадал 22-летний студент, который в этот момент проходил рядом. У него множественные осколочные травмы ног. После госпитализации в городскую больницу №17 потерпевший пребывает в тяжелом состоянии", - сказал Кличко.

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