На Бурштынской ТЭС произошел пожар: подробности (ФОТО)

На Бурштынской Тепловой электростанции произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Пожар на Бурштынской ТЭС. Фото: ГСЧС.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 18 августа. Сообщается, что в котлотурбинном цехе ТЭС произошло возгорание маслобака. В 16:51 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре.





На место происшествия выдвинулись дежурные расчеты из городов Галич и Рогатин. По предварительной информации возгорание в турбине номер 3 произошло на отметке 9,6 метра. В огне оказался маслобак объемом 45 кубических метров. Из-за пожара была повреждена система пожаротушения.

В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 18:15.

Фото: ГСЧС.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что В Ивано-Франковской области в ДТП угодил пожарный автомобиль. Сообщается, что пожарники направлялись на вызов, однако их автомобиль перевернулся во время движения в пределах поселка Выгода, что в Калушском районе. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников пожарной службы. В пресс-службе назвали предварительную причину аварии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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