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Главная Новости Общество происшествия На Бурштынской ТЭС произошел пожар: подробности (ФОТО)
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На Бурштынской ТЭС произошел пожар: подробности (ФОТО)

В котлотурбинном цехе ТЭС произошло возгорание маслобака

18 августа 2021, 19:47
Автор:

Денис Подставной

На Бурштынской Тепловой электростанции произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области. 

На Бурштынской ТЭС произошел пожар: подробности (ФОТО)

Пожар на Бурштынской ТЭС. Фото: ГСЧС.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 18 августа. Сообщается, что в котлотурбинном цехе ТЭС произошло возгорание маслобака. В 16:51 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре. 

На Бурштынской ТЭС произошел пожар: подробности (ФОТО) - фото 2

На место происшествия выдвинулись дежурные расчеты из городов Галич и Рогатин. По предварительной информации возгорание в турбине номер 3 произошло на отметке 9,6 метра. В огне оказался маслобак объемом 45 кубических метров. Из-за пожара была повреждена система пожаротушения. 

В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 18:15. 

На Бурштынской ТЭС произошел пожар: подробности (ФОТО) - фото 3

Фото: ГСЧС.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что В Ивано-Франковской области в ДТП угодил пожарный автомобиль. Сообщается, что пожарники направлялись на вызов, однако их автомобиль перевернулся во время движения в пределах поселка Выгода, что в Калушском районе. В результате происшествия пострадали несколько сотрудников пожарной службы. В пресс-службе назвали предварительную причину аварии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинские пожарные едут в Грецию для борьбы с огненной стихией. Сводный отряд пожарных уже вылетел в Грецию, где не утихают лесные пожары. Задачу помочь грекам поставил перед правительством президент Владимир Зеленский. Отобранные бойцы имеют достаточный опыт тушения пожаров в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/128006.html
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