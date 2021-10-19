На аннексированном полуострове ввели обязательную вакцинацию: кого будут прививать

Известно, что в аннексированном Крыму тоже ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий работников. Местная оккупационная власть установила определенные требования к уровню вакцинации населения, которое, вероятно, будут прививать российской вакциной. Об этом сообщает РБК-Украина.

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Сообщается, что на полуострове растет количество больных коронавирусной болезнью, поэтому установили новые требования. Следовательно, должны вакцинироваться педагоги, работники больниц, социальные работники, кассиры и продавцы магазинов и супермаркетов, официанты и повара в кафе и ресторанах. Однако это далеко не исчерпывающий перечень профессий.

Обязательно прививки должны сделать практически все люди, которые работают в сфере обслуживания. Речь идет о заведениях культуры, красоты, почтовой связи, спортивных учреждениях. Также должны быть вакцинированы водители такси, автобусов и, конечно, государственные служащие.

В соответствии с утвержденным документом, работники этих профессий должны получить две дозы вакцины до 20 декабря. Какие будут применять санкции к тем, кто не сделает прививку, не указано.

Также известно, что до 1 ноября нужно предоставить в медучреждения списки сотрудников, подлежащих иммунизации. Как известно, в России был на днях зафиксирован очередной антирекорд — за сутки обнаружили новых случаев заражения 34 325.



Как сообщал портал "Комментарии", экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский рассказал, что означает перепись населения в Крыму, которую проводит Россия. Специалист напоминает, что ООН рекомендует проводить перепись населения с частотой раз в 10 лет.

Также мы писали , что для регионов Украины установлено выполнения целевых показателей по охвату вакцинацией населения на уровне 1,5 миллиона прививок в неделю. Такие плановые показатели уже подписаны главой Минздрава Виктором Ляшко и разосланы по областям.

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