На 99-м году жизни умер самый известный модельер прошлого века

Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью.

Он умер утром в Американском госпитале Парижа, расположенном в столичном пригороде Нейи-сюр-Сен к западу от столицы Франции. Модельеру было 98 лет. Причина смерти не уточняется.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года. Французский модельер итальянского происхождения, владелец ресторана "Максим" и одноименной торговой марки, Карден начал как театральный художник, но затем, в 1950 году, основал собственный дом моды и стал был первым кутюрье, который начал продавать платья и духи по более низким ценам.

Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.

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