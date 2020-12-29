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На 99-м году жизни умер самый известный модельер прошлого века

Причина смерти Пьера Кардена на данный момент неизвестна

сегодня, 14:29
Автор:

Владимир Лавский

Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью. 

На 99-м году жизни умер самый известный модельер прошлого века

Он умер утром в Американском госпитале Парижа, расположенном в столичном пригороде Нейи-сюр-Сен к западу от столицы Франции. Модельеру было 98 лет. Причина смерти не уточняется.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года. Французский модельер итальянского происхождения, владелец ресторана "Максим" и одноименной торговой марки, Карден начал как театральный художник, но затем, в 1950 году, основал собственный дом моды и стал был первым кутюрье, который начал продавать платья и духи по более низким ценам.

Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.

Как ранее сообщали "Комментарии", на выходных умер известный советский разведчик. 


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Источник: https://twitter.com/afpfr/status/1343888414630944768?s=20
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