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На 1,5 млн гривен: какие ценности изъяли таможенники во время праздников (ФОТО)

Среди изъятых драгоценностей есть даже несколько монет из чистого золота и серебра

сегодня, 12:10
Автор:

Вечканова Елена

Работники украинской таможни на зимние праздники остановили ввоз незаконных драгоценностей через киевские аэропорты. Об оперативном реагировании на нарушения законодательства сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

На 1,5 млн гривен: какие ценности изъяли таможенники во время праздников (ФОТО)

Фото: Fotolia / barbraford

Так, часы с бриллиантами общей стоимостью более 1,5 млн гривен вез с собой гражданин Армении. Аксессуары принадлежат торговым маркам "ROLEX" и "ULYSSE NARDIN", и считаются очень ценными, но мужчина не оформил соответствующие документы на свой груз.

На 1,5 млн гривен: какие ценности изъяли таможенники во время праздников (ФОТО) - фото 2
На 1,5 млн гривен: какие ценности изъяли таможенники во время праздников (ФОТО) - фото 3

"Как обнаружили таможенники с помощью детектора драгоценных камней и анализатора элементного состава, часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами", - сообщают на таможне.

Армянина остановили в аэропорту "Борисполь". Он является нарушителем, ведь "зеленый" коридор авиапунктов пропуска позволяет ввозить товары (кроме подакцизных) только стоимостью до 1 тыс. евро. Из-за отсутствия необходимых документов часы изъяты таможенниками до решения суда.

Впрочем, ценные вещи стараются не только ввезти на территорию Украины, но и вывезти их отсюда. Так, в аэропорту "Киев" остановили украинку, в которой в багаже обнаружили три старинные монеты, выплавленные из золота и серебра.

На 1,5 млн гривен: какие ценности изъяли таможенники во время праздников (ФОТО) - фото 4
На 1,5 млн гривен: какие ценности изъяли таможенники во время праздников (ФОТО) - фото 5

На подобный груз, разумеется, необходима специальная таможенная декларация, а также разрешительные документы, удостоверяющие право на вывоз таких монет. Ни первого, ни второго женщина, конечно, при себе не имела.

Именно поэтому золотая монета 1897 года номиналом 15 рублей, а также два серебряных рубля — 1896 и 1924 годов, изъятые таможенниками до выяснения обстоятельств. Денежные единицы будут обследованы на экспертизе, которая установит их ценность.

Работники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил на обоих граждан.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какие именно товары чаще всего изымали украинские таможенники на границе в 2020 году. Небольшой спойлер — среди них очень много детских игрушек.


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Источник: https://telegra.ph/Zimov%D1%96-svyata-v-zonah-mitnogo-kontrolyu-aeroport%D1%96v--Borisp%D1%96l-ta-Kiiv-poznachilisya-koshtovnimi-viluchennyami-01-14
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