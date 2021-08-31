Мужчина угрожал убить сожительницу: открыто три уголовных дела

В столичную полицию обратилась женщина и сообщила, что возле здания ее салона красоты на улице Руданского неизвестный бросил дымовую шашку. Об этом сообщает полиция Киева.



Заявительница рассказала об угрозах убийством от бывшего сожителя.

Отмечается, что 37-летний уроженец Одесской области после разрыва отношений стал запугивать женщину, прислал видеообращение с угрозами убийством на ее мобильный телефон и его отцу, а также приходил к ней на работу с оружием.

"Впоследствии мы выяснили, что бросить дымовую шашку у места работы заявителя человек попрасил товарища — 29-летнего винничанина. После проведенных мероприятий оперативники задержали сообщников в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметили в полиции.

Во время задержания у уроженца Одесской полицейские изъяли пистолет и патроны. Установлено также, что мужчина находится в розыске за совершение кражи в Дарницком районе столицы.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что у Кропивницкого нашли пропавшую 16-летнюю девушку. На Кировоградщине, в селе Кетрисановка Кропивницкого района в ночь с 14 на 15 августа исчезла несовершеннолетняя местная жительница. За несколько дней поисков тело Виктории Макаренко обнаружили в заброшенном сельском колодце. Как утверждают правоохранители, на теле девочки были телесные повреждения. Подробную картину о причине смерти можно будет установить после проведения судебно-медицинской экспертизы. Девочку вместе со сводной сестрой воспитывал отец и его новая жена, мать в Виктории не стало. Девочка очень хотела повзрослеть, выучиться на повара, но родители настояли, чтобы она получила среднее образование. В ту роковую ночь девочки спали в отдельной комнате. Младшая из них проснулась и увидела, что сестры нет.



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