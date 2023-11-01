Мужчина съел популярный корейский деликатес: вскоре он умер

82-летний кореец пришел в ресторан и заказал сан нак джи — популярное корейское блюдо из щупалец осьминога, которые двигают. Один из этих щупалец застрял в горле мужчины, что привело к сердечному приступу и смерти корейского гурмана.

В Корее умер мужчина, съевший блюдо из осьминога – сан нак джи. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 23 октября в корейском городе Кванджу. Мужчина заказал блюдо из щупалец осьминога сан нак джи. Во время трапезы он подавился одним щупальцем, застрявшим в горле. В местный ресторан вызвали медиков, зафиксировавших остановку сердца. После нескольких попыток реанимации медики не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть от сердечного приступа.

Сан нак джи – это популярное блюдо корейской кухни, которое считается местным деликатесом. В переводе оно означает "живой осьминог", однако такое название вводит в заблуждение. Осьминога непосредственно перед подачей убивают, а щупальца отрезают. Щупальцы на тарелке еще некоторое время сокращаются, что создает впечатление, будто осьминог жив.

Сан нак джи считается очень экзотическим блюдом и обычно подается с различными соусами и специями, в частности кунжутом, кунжутовым маслом и имбирем. Это блюдо корейской кухни требует осторожности при потреблении, ведь активные движения щупалец осьминога могут привести к удушью и удавлению.

Как сообщают корейские СМИ только в Сеуле с 2007 по 2012 год было зафиксировано три смерти из-за поедания "живого осьминога". Мировую известность блюду сан нак джи принес культовый фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Олдбой", где показано, как главный герой ест заживо целого осьминога в суше-баре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина заказал в ресторане гранатовый сок, но через несколько минут его на землю повалила полиция.

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