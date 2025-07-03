В Баварии мужчина ранил четырех пассажиров скоростного поезда. Инцидент произошел сегодня примерно в 14:00 в поезде, который ехал в сторону Вены.

Мужчина с топором напал на пассажиров поезда: есть раненые

Полиция сообщает, что нападавший использовал "опасный предмет" — по информации BILD, это был топор. После нападения несколько пассажиров нажали на аварийный тормоз — поезд остановился на открытом участке пути.

Очевидцы окружили нападавшего и обезвредили его до приезда сотрудников полиции. Сообщается, что при задержании подозреваемый получил травмы — его доставили в больницу на вертолете.

Всего в поезде находились около 500 человек. О мотивах нападавшего пока что ничего не сообщается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Японии исполнен смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси, прозванного "убийцей из твиттера". Его признали виновным в жестоком убийстве девяти человек и казнены сегодня — это первая казнь в стране за последние три года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

Сираиси находил своих жертв через твиттер (ныне X), выбирая людей, писавших о суицидальных мнениях. Он обещал им помощь, завлекал к себе, убивал, а затем расчленял тела. Его жертвами стали восемь женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 26 лет. Части тел хранили в холодильниках и ящиках с инструментами.

"Девять жертв были избиты, задушены, убиты, ограблены и изуродованы, части тел спрятаны по коробкам, некоторые выброшены на свалку", — заявил министр юстиции Японии Кейсуке Судзуки.