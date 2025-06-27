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В Японии казнили «убийцу из твиттера»: что известно

В Японии к смертной казни приговорили 34-летнего «убийцу из твиттера»

27 июня 2025, 16:22
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Недилько Ксения

В Японии исполнен смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси, прозванного "убийцей из твиттера". Его признали виновным в жестоком убийстве девяти человек и казнены сегодня — это первая казнь в стране за последние три года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию BILD.

В Японии казнили «убийцу из твиттера»: что известно

В Японии казнили «убийцу из твиттера»: что известно

Сираиси находил своих жертв через твиттер (ныне X), выбирая людей, писавших о суицидальных мнениях. Он обещал им помощь, завлекал к себе, убивал, а затем расчленял тела. Его жертвами стали восемь женщин и один мужчина в возрасте от 15 до 26 лет. Части тел хранили в холодильниках и ящиках с инструментами.

"Девять жертв были избиты, задушены, убиты, ограблены и изуродованы, части тел спрятаны по коробкам, некоторые выброшены на свалку", — заявил министр юстиции Японии Кейсуке Судзуки.

По его словам, Сираиси действовал исключительно из эгоистических побуждений ради сексуального и материального удовлетворения. Его преступления, по мнению министра, "вызвали шок и страх в обществе".

Япония остается одной из немногих демократических стран, где смертная казнь все еще применяется. Согласно опросу правительства 2024 года, 83% японцев считают казнь "необходимой мерой".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине массово исчезают малолетние дети: что известно.

За последнюю неделю уже три случая исчезновения маленьких детей произошли в западной части Украины. Малолетние дети теряются без присмотра родителей, поэтому спасатели и поисковые отряды ищут детей по несколько суток. К счастью, три поиска оказались успешными и детей нашли живыми и невредимыми.



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