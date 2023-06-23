Мужчина прожил в 5-звездочном отеле почти два года и не заплатил ни копейки: как ему это удалось

Все тайное обязательностановится явным (фото из открытых источников)

В течение 603 дней мужчина из Индии наслаждался жизнью роскошном отеле Roseate House вблизи аэропорта Дели. Пока администрация заведения не разоблачила злостного неплательщика.

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Эта история началась в 2019 году. 30 мая мужчина забронировал номер в Roseate House на сутки. Однако на следующий день он за него не заплатил, но и не выселился – ему продлили проживание в отеле. Это повторялось несколько раз – мошенник (его имя в прессе пока не озвучивается, поскольку следствие продолжается) оставался в заведении до 22 января 2022 года. В конце концов, какой-то очень ответственный и бдительный сотрудник его "вычислил".

Теперь злоумышленником занимается полиция, которая должна разобраться, как ему удавалось столько времени морочить всем голову.

Скорее всего, считают стражи порядка, наказание мужчина будет отбывать срок не только за неуплату денег, но и за мошеннические действия с банковскими картами – манипуляции с чужими счетами или подмену счетов.

Очевидно, срок он будет отбывать не сам: один бы он не смог прокрутить такую сделку – кто-то из персонала ему однозначно помогал.

Согласно правилам гостиницы, если гость задолжал за проживание 50 тысяч рупий (около 700 долларов), администраторы должны сообщить об этом руководству. За почти два года мужчина задолжал гостинице более 5 млн рупий (около 70 тысяч долларов), и только тогда это всплыло на поверхность.

Следствие по делу не закончено. Если любителя пожить за чужой счет признают виновным в мошенничестве, ему светит тюрьма.

Ранее "Комментарии" писали о том, как мужчина залил смартфоны газировкой и заморозил, чтобы проверить, будут ли они потом работать.