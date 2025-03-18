Мужчина почти 100 дней "блуждал" в Тихом океане: как он выжил

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Кравцев Сергей
Мужчина отправился на рыбалку и взял с собой провизии на две недели. Но его лодка сбилась с курса из-за сильного шторма и он оказался в Тихом океане, где плавал в одиночестве более трех месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Daily Mail".
61-летний перуанский рыбак Максимо Напа Кастро провел 95 дней в Тихом океане
61-летний Максимо Напа Кастро отправился из города Маркона на южном побережье Перу на рыбалку 7 декабря 2024 года. Он планировал быть в путешествии до двух недель и взял с собой запас еды. Но через 10 дней его лодка сбилась с курса из-за сильного шторма и Максимо оказался посреди Тихого океана.
Семья мужчины начала поиски, но морские патрули так и не смогли найти хоть какие-то следы его лодки. Мать Максимо, Елена Кастро призналась СМИ, что хотя их семья является оптимистами, они начали опускать руки, теряя последний огонек надежды.
Почти три месяца вся семья Максимо молилась, чтобы он вернулся домой живым. Больше всего переживала его дочь, Инес Напа Торрес. Она писала в соцсетях, что не теряет надежду, что отец будет найден.
16 марта Максимо заметил эквадорское рыболовное судно — почти в тысяче километров от побережья. Он начал подавать сигналы, чтобы его заметили, и моряки пришли на помощь.
Мужчина был сильно обезвожен и в критическом состоянии. Когда его спасли, он признался, что не ел последние 15 дней.
Чтобы выжить посреди океана Максимо пришлось есть плотву, птиц и как он признался, еще и черепах. Он собирал дождевую воду, чтобы иметь, что пить.
После спасения Максимо доставили в больницу в Пайти, где провели обследование. Врачи говорят, что он был шокирован, истощен, но в удовлетворительном физическом состоянии – сам мог ходить, умываться.
Сейчас он проходит реабилитацию в родном городе и бесконечно счастлив, что удалось вернуться к семье.
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