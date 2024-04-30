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Блогер выжил после падения с мотопараплана: что случилось

Блогер Энтони Велла выжил в страшной авиакатастрофе

сегодня, 14:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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В небе над американским национальным парком Enchanted Rock State Park произошла драма, которая могла закончиться трагедией. Блогер и любитель экстремальных приключений Энтони Велла подверг свою жизнь риску, испытывая мотопараплан BGD Luna 3. Но внезапно, на высоте около 30 метров, его параплан потерял управление и рухнул на землю со скоростью 77 километров в час. Видео этого ужасающего момента уже собрал тысячи просмотров на канале блогера на YouTube.

Блогер выжил после падения с мотопараплана: что случилось

Блогер Энтони Велла выжил в страшной авиакатастрофе

Событие началось с полета, который должен был стать лишь очередной записью в блоге Энтони. Однако всё изменилось в одно мгновение. "Помогите мне, пожалуйста, я разбил свой летательный аппарат", — в отчаянии кричал Велла диспетчеру. 

Спустя всего две минуты на место происшествия прибыл его друг, который смог оперативно оценить ситуацию и оказать первую помощь, оттащив разбитый параплан от пострадавшего.

Блогер выжил после падения с мотопараплана: что случилось - фото 2

Видео продолжается уже в больнице, где Энтони проходит лечение многочисленных травм — повреждений шеи, спины, таза и перелома руки. Не осознавая всей серьезности своего состояния, он изначально сообщил диспетчеру, что не видит видимых травм, хотя и не мог этого знать наверняка, скрытый за толщей куртки.

Эмоциональный разговор с женой, когда он сообщил о своем состоянии, добавил драматизма ситуации. "Планер рухнул и моя рука полностью сломана… Со мной все будет в порядке, любовь моя, не волнуйся", — говорил он, стараясь успокоить любимую.

Энтони не стал обвинять мотопараплан в случившемся, но выразил надежду, что его история станет серьезным напоминанием для всех, кто увлекается подобными полетами. 

"Вы всегда должны трижды проверять свой летательный аппарат, прежде чем взмывать в небо", — подчеркнул блогер, делая выводы из своего страшного опыта.

Напомним, что женщина из Австралии чудом выжила после падения с высоты 4,5 километра. Эммы Кэри упала с высоты 4,5 километра во время парашютного прыжка в швейцарских Альпах, после того как ее парашют отказал.



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Источник: https://focus.ua/worldfun/643548-vse-radi-kontenta-bloger-upal-s-30-metrovoy-vysoty-i-chudom-vyzhil-foto
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