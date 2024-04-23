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Женщина выжила после падения с 4,5 км: история падающей с неба девушки

Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты

сегодня, 14:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Женщина из Австралии чудом выжила после падения с высоты 4,5 километра. Эммы Кэри упала с высоты 4,5 километра во время парашютного прыжка в швейцарских Альпах, после того как ее парашют отказал.

Женщина выжила после падения с 4,5 км: история падающей с неба девушки

Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты

Сначала этот скачок должен стать очередной галочкой в ее списке мечтаний. Однако, в момент, когда Эмма покинула самолет, ее ожидания внезапно обернулись ужасом. Из-за неисправности парашюта она вместе со своим инструктором падала свободным падением к земле. Благодаря чуду, оба выжили. Несмотря на сильные травмы, включая паралич ниже пояса, Эмма осталась сознательной, что позволило ей сохранить четкое представление о каждом мгновении того рокового дня.

Женщина выжила после падения с 4,5 км: история падающей с неба девушки - фото 2

"Я помню каждую секунду падения – от отчаяния и страха до резкой боли, когда я в конце концов ударилась о землю", – делится Эмма в интервью для Sunrise. Эти воспоминания стали для нее источником благодарности за каждый день жизни, который она теперь дорожит как никогда.

После инцидента Эмма провела несколько месяцев в реабилитации, где медленно начала восстанавливать ощущения в ногах. Прогресс был тяжелым и мучительным, но он дал ей надежду на возможность ходить снова. Ее история стала основой для книги "Упавшая с неба Девочка", в которой она рассказывает о своем опыте и удивительном выздоровлении. Книга наполнена размышлениями о жизни, смерти и личностном росте, и Эмма надеется, что ее история вдохновит других ценить каждый миг.

Женщина выжила после падения с 4,5 км: история падающей с неба девушки - фото 3

"Я знаю, что значит думать, что тебе осталось жить всего несколько секунд. Это чувство дает мне силы ценить каждый день, который у меня есть. Каждый новый день — это подарок, и я считаю, что должен праздновать это", — рассуждает Эмма.

Ее история не только о выживании и боли, но и о способности переживать и находить силы двигаться вперед на все испытания.



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Источник: https://www.ladbible.com/community/emma-carey-survived-skydiving-fall-paralysed-947932-20240422
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