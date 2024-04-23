Женщина выжила после падения с 4,5 км: история падающей с неба девушки

Женщина из Австралии чудом выжила после падения с высоты 4,5 километра. Эммы Кэри упала с высоты 4,5 километра во время парашютного прыжка в швейцарских Альпах, после того как ее парашют отказал.

Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты

Сначала этот скачок должен стать очередной галочкой в ее списке мечтаний. Однако, в момент, когда Эмма покинула самолет, ее ожидания внезапно обернулись ужасом. Из-за неисправности парашюта она вместе со своим инструктором падала свободным падением к земле. Благодаря чуду, оба выжили. Несмотря на сильные травмы, включая паралич ниже пояса, Эмма осталась сознательной, что позволило ей сохранить четкое представление о каждом мгновении того рокового дня.





"Я помню каждую секунду падения – от отчаяния и страха до резкой боли, когда я в конце концов ударилась о землю", – делится Эмма в интервью для Sunrise. Эти воспоминания стали для нее источником благодарности за каждый день жизни, который она теперь дорожит как никогда.

После инцидента Эмма провела несколько месяцев в реабилитации, где медленно начала восстанавливать ощущения в ногах. Прогресс был тяжелым и мучительным, но он дал ей надежду на возможность ходить снова. Ее история стала основой для книги "Упавшая с неба Девочка", в которой она рассказывает о своем опыте и удивительном выздоровлении. Книга наполнена размышлениями о жизни, смерти и личностном росте, и Эмма надеется, что ее история вдохновит других ценить каждый миг.





"Я знаю, что значит думать, что тебе осталось жить всего несколько секунд. Это чувство дает мне силы ценить каждый день, который у меня есть. Каждый новый день — это подарок, и я считаю, что должен праздновать это", — рассуждает Эмма.

Ее история не только о выживании и боли, но и о способности переживать и находить силы двигаться вперед на все испытания.