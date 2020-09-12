Мужчина хотел взорвать один из объектов «Ровнооблводоканала»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Одесской области, которого подозревают в планировании взрыва на одном из объектов "Ровнооблводоканал". В результате около половины города могло остаться без воды. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В СБУ отмечают, что мужчина связался с представителями ФСБ и сам предложил им свершить противоправные действия. После этого он стал собирать и передавать ФСБ подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Силовики сообщают, что мужчина также заявлял о готовности убивать украинских военных, которые учавствуют в ООС.

Мужчину задержали сегодня, 12 сентября, когда он закладывал взрывчатку на одном из объектов водоканала в Ровно. Если бы действия подозреваемого не предотвратили, то около 50% жителей города могли остаться без водоснабжения.

СБУ должна вручить задержанному подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Комментарии" писали, что Федеральная служба безопасности России задержала в Барнауле военного, который якобы являлся шпионом Украины.

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