Мужчина хотел взорвать один из объектов «Ровнооблводоканала»

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Татьяна Веремеева
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Одесской области,
которого подозревают в планировании взрыва на одном из объектов "Ровнооблводоканал".
В результате около половины города могло остаться без воды. Об этом сообщает
пресс-служба СБУ.
В СБУ отмечают, что мужчина связался с представителями ФСБ и сам предложил
им свершить противоправные действия. После этого он стал собирать и передавать
ФСБ подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской
области. Силовики сообщают, что мужчина также заявлял о готовности убивать
украинских военных, которые учавствуют в ООС.
Мужчину задержали сегодня, 12 сентября, когда он закладывал взрывчатку на
одном из объектов водоканала в Ровно. Если бы действия подозреваемого не
предотвратили, то около 50% жителей города могли остаться без водоснабжения.
СБУ должна вручить задержанному подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная
измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины
мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее "Комментарии" писали, что Федеральная служба безопасности России задержала
в Барнауле военного, который якобы являлся шпионом Украины.
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