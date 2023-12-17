Мужчина хотел убить таракана, но взорвал взорвал квартиру

Курьезный случай произошел в Японии, когда мужчина пытался инсектицидами из баллончика уничтожить одного таракана. Из-за большого количества распыленного вещества и контакта с нагревательным устройством произошел взрыв в его квартире.



В Японии взорвалась квартира, в которой мужчина хотел уничтожить тараканов. Фото из открытых источников

Приехавшая на место инцидента полиция выяснила, что 54-летний японец хотел убить таракана и использовал для этого инсектицид. В результате взрыва разбилось балконное окно, а мужчина получил легкие телесные повреждения. Полиция Японии считает, что взрыв произошел в результате контакта распыленного инсектицида с котацу – японский стол с нагревателем.

Интересно, что это уже не впервые в Японии происходит взрыв из-за попытки вывести тараканов баллончиками с инсектицидами. Ранее были зафиксированы сообщения о взрывах в квартире в результате распыления жидких спреев вблизи розеток.

Профессор энтомологии Университета Флориды Филипп Келер объясняет опасность применения таких инсектицидов против тараканов.

"Электрические розетки или оголенная проводка представляют потенциальную угрозу поражения электрическим током для людей, применяющих инсектицидные спреи на водной основе. Обогреватели и некоторые приборы могут воспламенить легковоспламеняющиеся пестициды на основе нефти", — объясняет профессор Келер.

Японская полиция не сообщила, удалось ли мужчине уничтожить таракана.



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