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Муж зарубил топором свою жену: сделал это на глазах троих детей

За трагедией с ужасом наблюдали дети

сегодня, 19:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В Черниговской области, в населенном пункте Кладьковка ночью с 14 на 15 ноября произошла ужасная семейная трагедия. Семейный дебошир топором убил свою 32-летнюю жену, маму 4 детей. Об этом сообщает медиа "Апельсин".

Муж зарубил топором свою жену: сделал это на глазах троих детей

Ирину лишил жизни собственный муж (фото из открытых источников)

Покойную в этом населенном пункте уважали как трудолюбивую крестьянку и заботливую маму. На ее плечах держалась семья, где подрастали 4 детей, которым было 15, 9, 7 и 4 года. Старшего мальчика в этот день не было, он уехал на учебу. А малыши своими глазами увидели этот ужас.

Родители начали между собой ссориться, причем муж серьезно стал винить жену. Средняя дочь вышла на связь с полицией и просила их помочь, убеждала копов, что их отец убивает мать, но на это никто не отреагировал.

Злой крестьянин наносил удары виновной в ссоре жене. Но этого казалось ему мало. Он нашел топор в хозяйстве и разнес ей голову несколькими ударами. Все это видели испуганные дети. Затем забрал свои документы и последние деньги, которые были в доме и начал бежать. Шокированные детишки вызвали полицию только через несколько часов.

Убийце из Черниговской области – 43 года. Теперь его ищут сотрудники полиции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   В Черниговской области разоблачен судья. В Черниговской области детективы и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили одного из местных судей в противозаконной деятельности. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Известно, что 9 ноября 2021 был задокументирован факт получения части средств неправомерного вознаграждения судьей окружного административного суда. Сумма вознаграждения составила 20 тысяч долларов США, однако судья получал деньги по частям. Сначала ему передали семь тысяч долларов в виде аванса, а затем еще 13 тысяч  после вынесения определения.



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Источник: https://gazeta-apelsin.com/podiyi/zarubav-druzhynu-na-ochah-3-ditej-dopomozhit-u-rozshuku-nelyuda/?fbclid=IwAR2Syp75El_f6rOyFkFhs0j6u2nQxAjNpfDiHbgYaPUEqKeaxR_q55fqBhY
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