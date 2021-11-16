Муж зарубил топором свою жену: сделал это на глазах троих детей

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Лиля Воробьева
В Черниговской области, в населенном пункте Кладьковка ночью с 14 на 15 ноября произошла ужасная семейная трагедия. Семейный дебошир топором убил свою 32-летнюю жену, маму 4 детей. Об этом сообщает медиа "Апельсин".
Ирину лишил жизни собственный муж (фото из открытых источников)
Покойную в этом населенном пункте уважали как трудолюбивую крестьянку и заботливую маму. На ее плечах держалась семья, где подрастали 4 детей, которым было 15, 9, 7 и 4 года. Старшего мальчика в этот день не было, он уехал на учебу. А малыши своими глазами увидели этот ужас.
Родители начали между собой ссориться, причем муж серьезно стал винить жену. Средняя дочь вышла на связь с полицией и просила их помочь, убеждала копов, что их отец убивает мать, но на это никто не отреагировал.
Злой крестьянин наносил удары виновной в ссоре жене. Но этого казалось ему мало. Он нашел топор в хозяйстве и разнес ей голову несколькими ударами. Все это видели испуганные дети. Затем забрал свои документы и последние деньги, которые были в доме и начал бежать. Шокированные детишки вызвали полицию только через несколько часов.
Убийце из Черниговской области – 43 года. Теперь его ищут сотрудники полиции.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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