Муж дочери Ирины Фарион погиб на войне: детали

6 октября 2024 стало известно о гибели Василия Особы, мужа дочери известного украинского языковеда и политического деятеля Ирины Фарион. Он отдал свою жизнь, защищая Украину на Северском направлении. О трагедии сообщила его супруга, София Семчишин.



Василий Особа. Фото: Facebook Sofiya Semchyshyn

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имея звание старшего солдата, он исполнял обязанности минометчика, защищая Украину в тяжелых боях против российских оккупантов.

Дочь Ирины Фарион поделилась информацией в социальных сетях, сопровождая ее трогательными фотографиями с Василием и детьми.

"Горите в аду подонки! Василия Особу убито! Моя любовь", — написала дочь Фарион

Одно из фото изображает Василия на коленях перед могилой Ирины Фарион — его тещи, которая была убита несколько месяцев назад у собственного дома во Львове.

После гибели Ирины Фарион, убитой во Львове 19 июля 2024 года, эта потеря стала еще одним тяжелым ударом для ее семьи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по делу об убийстве Ирины Фарион появились новые подробности. Одорологическая экспертиза, аналогичная дактилоскопии, позволяет идентифицировать человека по уникальному запаху, который он мог оставить на мощи преступления.

Также "Комментарии" писали, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион может избежать тюрьмы. Его адвокат указал на немаловажную деталь в законе Украины. По словам адвоката, после возможного вынесения приговора подсудимый может заключить контракт с ВСУ, чтобы не попасть в тюрьму.