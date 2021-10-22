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МРТ завтра и капельница, - народный депутат показала фото «нападающего»

Инцидент произошел, когда женщина проходила через дверной проход

сегодня, 13:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Народный депутат и член депутатской фракции "ГОЛОС" Александра Устинова рассказала на своей странице в Facebook почему ей пришлось обращаться за медицинской помощью. Политик выложила фотографию и написала, что "нападающим" оказалась деталь из дверей здания Верховной Рады. Инцидент произошел, когда женщина проходила через дверной проход.

МРТ завтра и капельница, - народный депутат показала фото «нападающего»

Инцидент случился 22 октября, фото Facebook

"Вот так выглядит "нападающий" на депутатов. Дверной засов в Верховной Раде оторвался и упал мне на голову. Рассек так, что было много крови, поднялось давление, поэтому пришлось оказывать помощь", — написала народная избранница в пятницу, 22 октября.

Женщина говорит, что ей повезло, ведь если бы засов падал торцом вниз, то последствия были бы хуже. Сейчас у депутата рассечение и рана. Политик пройдет обследование и сделает магнитно-резонансную томографию головы. Врачи посоветовали ей также поставить капельницу с лекарством.

Александра Устинова написала, что засов с фото весит где-то 1,5 килограмма. Также она поблагодарила коллег за оказанную помощь. В комментариях люди желают ей скорейшего выздоровления.

Как сообщал портал "Комментарии", депутат похвасталась в Раде сумочкой от известного бренда. Партийка "Батькивщины" в парламенте Алена Шкрум появилась на парламентском заседании с модной сумкой с известным среди представительниц политической элиты парламента брендом Gucci.

Также мы писали, что почти 4,5 миллиона гривен средств украинских налогоплательщиков пришлось потратить на 12 родственников депутатов, которым пришлось осваивать новую интересную должность помощника нардепа.

Депутата Дэвида Емесса в Великобритании убили 15 октября. Сейчас задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть политика. Читайте об этом в материале.

МРТ завтра и капельница, - народный депутат показала фото «нападающего» - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/100000494527006/posts/5324385307587901
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